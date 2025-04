El Festival Trets acosta la cultura japonesa a la Ràpita a través del cinema

Cineclub La Ràpita, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita, organitzarà la quarta edició de Trets, el festival internacional de cinema i cultures, que viatjarà en esta ocasió a Japó després d’inaugurar-se l’any 2022 amb Itàlia i passar per França i Argentina en les anteriors cites. D’esta manera, del 2 al 4 de maig, Trets mirarà d’acostar els espectadors als trets d’identitat de la cultura del país del sol naixent mitjançant el cinema.

El festival de cinema s’organitza amb el propòsit d’aconseguir les sinergies necessàries en el territori per a desenvolupar l’activitat del festival mitjançant la col·laboració amb entitats públiques i privades i, així, ser un agent dinamitzador; i també per reconèixer les produccions audiovisuals amb la competició dels curtmetratges de convocatòria oberta programats, atorgant dos premis: el Premi del jurat i el Premi del públic.

Gabi Vega, president del Cineclub la Ràpita, explicava que “el repte d’acostar al públic una cultura tan diferent a la nostra però que a la vegada té tanta presència en el nostre imaginari gràcies a conceptes com la cuina japonesa, l’animació manga o el boom del cinema de terror que hem conegut en els darrers anys”. Pel que fa a aspectes més tècnics del festival, Vega comentava que “Trets manté espais habituals de projecció com l’Auditori Sixto Mir, el Maset Espai Jove i la glorieta de l’escola Carles III”, als quals s’hi afegiran espais com el Frankfurt de Marc.

La inauguració del festival tornarà a celebrar-se a l’Auditori de la Ràpita, amb un sopar d’estil japonès mentre es gaudirà de la projecció del film El viatge de Chihiro. Abans de sopar hi haurà una inauguració seguint la cerimònia tradicional japonesa Kagami Biraki, i la nit es tancarà amb l’actuació del grup Kazeoto tocant instruments japonesos com són el shamisen, el shinobue i el taiko. Serà una de les activitats de pagament i amb reserva imprescindible del festival.

El públic més familiar gaudirà el dissabte al matí amb Haru al regne dels gats, amb esmorzar inclòs, dins de la secció Tretsmenuts. I a continuació el festival es traslladarà a la plaça Carles III per a la secció Tretsliterari, en què l’escriptor rapitenc Ramon Obiol presentarà el seu poemari Una mar de haikus, mentre el públic podrà degustar la popular beguda sake.

Xavier Miró, programador de Trets, ha explicat que s’han seleccionat set curtmetratges que són els que optaran als premis de l’edició, i que es podran veure en una sessió gratuïta a l’auditori el dissabte 3 a la tarda. Pel que fa a la resta de pel·lícules que es projectaran durant el cap de setmana, destaquen Pechos eternos iRingu. Com ja és tradició en el festival, la darrera sessió cinematogràfica de la jornada serà a l’aire lliure, a la glorieta de l’escola Carles III, en aquest cas amb un film molt popular: Hana-Bi.

Diumenge al matí es projectarà el documental Mibu, amb un col·loqui posterior per parlar dels lligams existents entre la cultura japonesa i la catalana. I a partir de dos quarts de cinc, les tres darreres pel·lícules del festival: Aguas tranquilas, Akira i Ichi the killer. Esta pel·lícula servirà com a cloenda i per anunciar el curtmetratge guanyador del concurs i les dates i la cultura de la cinquena edició de Trets.

Entre les novetats d’enguany, entre les quals hi ha “una activitat molt interessant per a la tarda de dissabte i diumenge matí a l’ASM, consistent en unes sessions de visionat d’Ito Meikyu en realitat virtual. Aquest projecte immersiu de l’artista Bria Labbé permet descobrir un imaginar en 360º de referències culturals japoneses”. Aquesta serà la segona activitat de pagament del festival, que compta amb totes les projeccions amb caràcter gratuït.

Per la seua banda, la regidora de Cultura, Noèlia Belmonte, subratllava la importància de tenir a la Ràpita un festival d’estes característiques, que permet gaudir de projeccions en llocs singulars, a més de l’auditori, i animava els espectadors a deixar-se seduir per la proposta cultural japonesa per descobrir-ne una cinematografia de qualitat, variada i alhora fascinant. Alhora ha aprofitat per felicitar el Cineclub per la seua tasca cultural de divulgació del cinema i els animava a continuar en esta línia i a mirar en gran de cara a la cinquena edició de Trets.