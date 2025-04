Balfegó inverteix 35 milions d’euros en la nova planta de l’Ametlla de Mar

El Grup Balfegó ha completat la construcció de les seves noves instal·lacions a l’Ametlla de Mar, una inversió de 35 milions d’euros que dona pas a un complex de 12.000 metres quadrats i que substitueix la planta destruïda per un incendi l’any 2018. Amb aquesta nova infraestructura, l’empresa referma el seu arrelament al territori i la seva aposta per la innovació i la sostenibilitat dins del sector de la pesca i transformació de la tonyina roja.

El grup ha tancat l’exercici de 2024 amb una facturació de 107,6 milions d’euros, una xifra que representa un augment de set milions respecte a l’any anterior. Aquest creixement s’ha produït tot i el context internacional incert, especialment pel que fa a les relacions comercials amb els Estats Units, un dels mercats més importants per a l’empresa ebrenca.

Segons ha explicat el copresident de la companyia, Pere Vicent Balfegó, les tensions comercials derivades de la política aranzelària del govern de Donald Trump han generat inquietud dins el sector. “Ens trobem en setmanes d’incertesa”, ha assegurat, tot afegint que estan pendents de les negociacions de la Unió Europea per mirar d’evitar l’impacte dels nous aranzels.

Actualment, el mercat nord-americà representa el 38% de les exportacions de tonyina roja del grup. Davant d’aquesta situació, Balfegó ha anunciat que l’empresa ja està treballant per diversificar els seus canals de venda i obrir-se a nous mercats internacionals, així com per desenvolupar formats nous que permetin mantenir la competitivitat global.

Amb aquesta nova etapa, el grup Balfegó reforça la seva posició com a referent mundial en el sector de la tonyina roja, amb una clara voluntat de continuar generant ocupació, innovació i valor afegit des de les Terres de l’Ebre.