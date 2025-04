La màgia de la Diada entra al Verge de la Cinta : llibres i bosses reciclades per als pacients

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha dut a terme una acció especial per apropar la festa als pacients ingressats i als usuaris dels serveis de Rehabilitació i Hospital de Dia. La iniciativa ha estat impulsada per la Comissió d’Humanització del centre, amb l’objectiu de fer de la jornada una experiència més càlida i significativa per a tothom.

Estella Martínez, directora d’Infermeria de l’hospital, ha explicat: “Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, dins de la Comissió d’Humanització, s’ha treballat per poder regalar un llibre a tots els pacients que estan hospitalitzats, a més dels que són a l’Hospital de Dia i a Rehabilitació.” Martínez també ha destacat que els llibres s’han lliurat acompanyats d’una de les bosses confeccionades per Dèixits Esperances, una iniciativa que “és per donar una segona vida a la roba reciclada d’este hospital”.

La celebració ha volgut incorporar no només el vessant cultural de la Diada, sinó també el compromís amb el medi ambient i la cura emocional. Per este motiu, els llibres provenen d’una campanya prèvia de recollida i reutilització impulsada per professionals del centre.

Neus Rodríguez, directora mèdica del Verge de la Cinta, ha posat en valor el significat de la jornada: “Avui és un dia gran per a tota Catalunya, jo crec, i, a més, la campanya que hem fet enguany uneix solidaritat, cultura i sostenibilitat.” Rodríguez ha explicat que “hem fet una campanya d’uns mesos de recollida de llibres i avui aprofitem este dia tan important, el dia del llibre, i el repartim a tots els pacients hospitalitzats, també als pacients que van a rehabilitació i a l’Hospital de Dia.”

Pel que fa als pacients més joves, s’han distribuït contes adaptats a les sevues edats. A més, s’han decorat diversos espais de l’hospital per fer-los més acollidors. “Els nens ho han fet una mica més adaptat i els regalem estos contes”, ha detallat Rodríguez. També ha assenyalat: “Tenim decorat algunes zones de l’hospital pels professionals, una mica per donar una mica el carrer, portar-lo aquí a l’hospital, el que es troba al carrer, les parets del carrer, per portar-los-ho, traspassar-los-ho aquí a l’hospital.”