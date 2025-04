El bisbe de Tortosa assegura que el papa Francesc deixa “deures” per a una Església més fraterna

El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, ha assegurat que el papa Francesc ha deixat “deures” a la seva mort per continuar avançant cap a una Església “fraterna” i oberta a tothom. En un missatge de vídeo difós pel mateix bisbat, el prelat ha destacat el “gran llegat” que deixa el pontífex i ha expressat el seu agraïment pel “testimoni i la tasca” de Francesc.

“Una Església on hi caben tots, tots, tots. Una Església com a gran família que ens possibiliti l’encontre amb Jesucrist”, ha expressat Gordo, citant el document final del 'Sínode de la Sinodalitat', impulsat pel papa desaparegut.

El bisbe ha subratllat especialment la trajectòria de Francesc pel que fa a l’atenció als pobres, que, segons ha remarcat, “han estat sempre al seu cor”. “Ha portat arreu aquesta predilecció del Senyor”, ha dit.

Finalment, Gordo ha demanat pregàries tant pel papa difunt com pel nou pontífex, que haurà de ser escollit properament. “Perquè l’Església pugui aplicar el seu llegat i les tasques que ha deixat pendents”, ha conclòs.