Rescatats dos gossos en condicions extremes a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre

La Guardia Civil ha dut a terme dues actuacions per rescatar a dos gossos en situacions de maltractament i abandonament, en les comarques de Terra Alta i la Ribera d’Ebre, comptant amb el suport dels Ajuntaments de Batea i Móra la Nova, que van facilitar tot el necessari per al reallotjament dels animals.

Actuació a Batea (Terra Alta)

El passat 4 d’abril, mentre realitzaven una operació de servei a la demarcació territorial, els agents de la Guardia Civil de Gandesa van observar, en una parcela sense vallat, un gos lligat amb una cadena metàl·lica molt pesada, que dificultava la seua mobilitat. A la inspecció, es va constatar que l’animal presentava una desnutrició extrema, signes de rigidesa en les extremitats, indicis de ceguesa, i un estat general de higiene deplorable. El seu únic refugi era un barril metàl·lic, acompanyat d’alguna font d’aigua i menjar, però sense zona d’ombra, amb els voltants plens d’excrements i restes òsees.

Després de realitzar les comprovacions pertinents, el SEPRONA va corroborar que el gos no havia rebut l'atenció veterinària bàsica, ni xip identificatiu ni la documentació sanitària corresponent. Un cop identificat el propietari, se li va notificar que s’iniciarien diligències per un possible delicte de maltractament animal, tal com conclou el perit realitzat per un facultatiu veterinari del Jutjat de 1r. Instància i Instrucció de Gandesa. Com a mesura precautòria, l’Ajuntament de Batea va gestionar la retirada del gos al seu propietari i el seu trasllat a un centre especialitzat, on ara es troba en condicions òptimes tant ambientals com sanitàries.

Actuació a Móra la Nova (Ribera d’Ebre)

El 13 d’abril, el Centre Operatiu de Serveis (COS) va rebre una alerta de l’Ajuntament de Móra la Nova informant que, proper a les instal·lacions d’una protectora d’animals, s’havia detectat un gos lligat a un arbre. L’animal, presentat com un mestís de mastí de gran tamany —considerat de raça potencialment perillosa—, portava dos dies a la mateixa ubicació i mostrava una actitud molt agressiva que dificultava qualsevol intent inicial de rescat.

Una patrulla del SEPRONA es va desplaçar fins al lloc indicat i, després d’entrevistar-se amb la regidora d’equitat animal per conèixer els detalls del cas, els especialistes van procedir a inspeccionar i avaluar el gos. Davant la seua alta agressivitat i després de diversos intents, es va recórrer a l’auxili d’un facultatiu veterinari local, qui va sedar l’animal per garantir-ne la seguretat. Van comprovar que el gos no disposava de xip identificatiu, fet que impedeix determinar el seu propietari, cosa que ha portat a l’obertura d’una investigació per identificar el responsable, ja que l’abandonament d’animals està tipificat al Codi Penal i pot ser castigat amb penes de presó i inhabilitació especial per a activitats relacionades amb els animals.

A continuació, el gos va ser traslladat al centre o refugi que l’Ajuntament de Móra la Nova havia posat a disposició per atendre’l, on rebria la cura necessària per estabilitzar-lo.