L'Ajuntament de Tortosa reivindica Gerard Vergés amb la reedició de dos obres icòniques

L'Ajuntament de Tortosa reeditarà dos de les obres de Gerard Vergés. Així ho ha avançat l'alcalde, Jordi Jordan, en l'acte d'homenatge a l'escriptor, una ofrena floral que marca l'inici de la diada de Sant Jordi i recorda la figura de l'escriptor que va morir just el 23 d'abril de fa onze anys. Durant, l'últim any, l'Ajuntament, conjuntament amb altres institucions i entitats, ha organitzat múltiples actes per aproximar al públic la figura de Vergés, uns actes que culminaran este Sant Jordi.



"Hem reivindicat el poeta, l'escriptor amb un estil únic i que hem de seguir fent valdre i recordant el seu llegat", ha manifestat l'alcalde. Concretament, l'Ajuntament reeditarà, amb l'editorial Comanegra, El pintor tortosí Antoni Casanova, una monografia d'un dels pintors més cotitzats del seu temps a escala mundial i Eros i art, una obra amb què Vergés va guanyar el premi d'assaig Josep Vallverdú i on expressa la seua passió per la bellesa del món i reflexiona sobre l'erotisme de les obres mestres de la literatura i la pintura. Les obres es reeditaran este 2026 i 2027.



Pel que fa a l'ofrena floral d'homenatge a l'escriptor Gerard Vergés, organitzada amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, ha tingut lloc a l'espai Vergés del parc municipal Teodor Gonzàlez, on també han participat els familiars de l'escriptor, l'alumnat dels instituts Dertosa i Cristòfol Despuig, el professor i escriptor Manel Ollé, l'escultora Cinta Sabaté i el músic Albino Tena.



Durant la jornada d'avui més d'una cinquantena de parades omplen els carrers del centre i nucli antic i una seixantena d'autors locals signaran els seus llibres a la parada de la plaça de l'Àngel. A la tarda tindrà lloc a la plaça de l'Absis la #GiraDegoteig, una gira que escampa l'esperit del festival Som (Riu) Fest d'Aldover i a les 19.00 hores a la plaça de la Catedral s'ha programat un espectacle de circ, a càrrec de la companyia Circ Pànic.





Finalment, els actes de l'Any Vergés seguiran divendres amb la ruta literària Tortosa, sota l'ombra de Vergés i la taula rodona El llegat de Gerard Vergés amb Manel Ollé, Quim Melchor, Emigdi Subirats, Tomàs Camacho, Carlos Vergés i Sílvia Panisello, que tindrà lloc a la biblioteca Marcel·lí Domingo, i es tancaran diumenge al parc municipal amb l'acte Llegat Vergés, que s'organitza amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, en què participaran Emigdi Subirats, Coia Valls i Sergi Trenzano.